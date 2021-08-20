Суд обязал администрацию Устюжны разработать проект сохранения здания-памятника

20.08.2021 [Общество]
Суд обязал администрацию Устюжны разработать проект сохранения здания-памятника

Суд обязал администрацию Устюжны разработать проект противоаварийных работ на здании банка XIX века, расположенном на Торговой площади. Добровольно чиновники свои обязанности по сохранению памятника архитектуры федерального значения не исполняли.

Пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что региональный Комитет по охране объектов культурного наследия утвердил перечень видов работ по сохранению здания еще в 2019 году. Согласно документу, собственник был обязан в срок до 1 ноября 2020 года разработать проект противоаварийных работ на объекте. Все работы администрация Устюжны должна была провести, предварительно согласовав их с комитетом. 

— В ходе рассмотрения дела суд установил, что научно-проектная документация на проведение противоаварийных работ в адрес истца не поступала, работы не выполнены. Поскольку городская администрация не выполняет установленные законодательством РФ требования в области охраны объекта культурного наследия федерального значения, что создает угрозу ухудшения его физического состояния и утраты его историко-культурной ценности, суд удовлетворил исковые требования Комитета, — говорится в сообщении пресс-службы. 

Теперь в течение восьми месяцев в момента вступления в силу решения суда чиновники должны будут разработать научно-проектную документацию на проведение противоаварийных работ по сохранению объекта, а также провести эти работы, согласовав их с Комитетом.

Решение в законную силу не вступило. 

Фото объединенной пресс-службы судов Вологодской области

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