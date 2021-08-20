На познавательные программы приглашает школьные классы в День знаний Вологодский музей-заповедник

20.08.2021 [Культура]

На интерактивные познавательные программы приглашает школьников в День знаний Вологодский музей-заповедник.

Интерактивная программа «Я - гражданин России» проводится в парадных залах Вологодского кремля. Здесь ребятам 1-6 классов расскажут историю государственных символов России: герба, флага и гимна. Дети смогут увидеть уникальные предметы из фондов музея.

На интерактивной экскурсии по территории Кремля и выставкам музея-заповедника под названием «Семь чудес кремля» подросткам расскажут какое здание в Вологде самое высокое, как называется старейшая икона в собрании Вологодского музея, где хранится шедевр портретной живописи и многое другое. 

Исторический квест «Охотники за древностями» рассчитан на школьников 8 -11 классов. 

– Выполняя задания, отвечая на вопросы, ребята находят в музейных залах 8 загадочных предметов. Группа делится на 3 команды «Путешественники», «Археологи» и «Коллекционеры». Каждая команда получает карту с маршрутом и заданиями. Победившая команда получает диплом, – сообщают сотрудники музея.

«Сафари – квест» проходит в Отделе природы и рассчитан на школьников 5 - 8 классов. Дети узнают, что такое фото-сафари, сделают снимки удивительных животных и птиц. 

Записаться на эти и другие программы можно по телефону (8172) 72-25-11.
 

Тэги: музеи, Вологодский музей-заповедник, школьники, квесты, экскурсии

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