На познавательные программы приглашает школьные классы в День знаний Вологодский музей-заповедник

На интерактивные познавательные программы приглашает школьников в День знаний Вологодский музей-заповедник.

Интерактивная программа «Я - гражданин России» проводится в парадных залах Вологодского кремля. Здесь ребятам 1-6 классов расскажут историю государственных символов России: герба, флага и гимна. Дети смогут увидеть уникальные предметы из фондов музея.

На интерактивной экскурсии по территории Кремля и выставкам музея-заповедника под названием «Семь чудес кремля» подросткам расскажут какое здание в Вологде самое высокое, как называется старейшая икона в собрании Вологодского музея, где хранится шедевр портретной живописи и многое другое.

Исторический квест «Охотники за древностями» рассчитан на школьников 8 -11 классов.

– Выполняя задания, отвечая на вопросы, ребята находят в музейных залах 8 загадочных предметов. Группа делится на 3 команды «Путешественники», «Археологи» и «Коллекционеры». Каждая команда получает карту с маршрутом и заданиями. Победившая команда получает диплом, – сообщают сотрудники музея.

«Сафари – квест» проходит в Отделе природы и рассчитан на школьников 5 - 8 классов. Дети узнают, что такое фото-сафари, сделают снимки удивительных животных и птиц.

Записаться на эти и другие программы можно по телефону (8172) 72-25-11.

