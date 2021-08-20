Учёные нашли причину старения, которая поддаётся коррекции

20.08.2021 [Общество]

Ученые из Центра биологии старения при Университете Брауна, Института биологических исследований Солка, Нью-Йоркского университета и Университета Рочестера (США) определили вредную роль ретротранспозонов — молекулярных паразитов генома — в старении и связанных с ними заболеваниях. Им удалось подобрать лечение от возрастных изменений препаратами, которые подавляют эти молекулы, сообщает Lenta.ru.

Ретротранспозоны – это участки ДНК, которые способны самостоятельно размножаться в пределах генома. Они, как правило, не выполняют полезных функций, поэтому их называют «мусорной ДНК». При этом они могут влиять на фенотип (внешние и внутренние признаки) организма. 

Сообщается, что с возрастом ретротранспозоны становятся более активными в соматических тканях, потому что стареющие клетки теряют свои способности контролировать молекулярных паразитов.

– Небольшая группа ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ на самом деле довольно эффективна против важного класса ретротранспозонов, называемого LINE-1. Препарат против ВИЧ ламивудин значительно снижает возрастные воспаления и другие признаки старения у мышей. Эмтрицитабин также является ингибитором обратной транскриптазы и представляет собой новое поколение лекарств того же класса, что и ламивудин, но демонстрирует лучшую переносимость и меньшее количество побочных эффектов у людей, – цитирует учёных Lenta.ru.
 

Тэги: наука, ученые, старость, открытия

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