Учёные нашли причину старения, которая поддаётся коррекции

Ученые из Центра биологии старения при Университете Брауна, Института биологических исследований Солка, Нью-Йоркского университета и Университета Рочестера (США) определили вредную роль ретротранспозонов — молекулярных паразитов генома — в старении и связанных с ними заболеваниях. Им удалось подобрать лечение от возрастных изменений препаратами, которые подавляют эти молекулы, сообщает Lenta.ru.

Ретротранспозоны – это участки ДНК, которые способны самостоятельно размножаться в пределах генома. Они, как правило, не выполняют полезных функций, поэтому их называют «мусорной ДНК». При этом они могут влиять на фенотип (внешние и внутренние признаки) организма.

Сообщается, что с возрастом ретротранспозоны становятся более активными в соматических тканях, потому что стареющие клетки теряют свои способности контролировать молекулярных паразитов.