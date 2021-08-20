Минобороны передаст в собственность администрации Вологды пустующие квартиры для военных

Мэр Вологды Сергей Воропанов обратился в Минобороны с просьбой передать в муниципальную собственность пустующие квартиры в домах, построенных для военных. Городу не хватает жилья, чтобы переселять людей из аварийных построек, а эти государственные квартиры пустуют.

По данным министерства, в Вологде приняты в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома для военнослужащих. Многие квартиры остаются свободными на протяжении нескольких лет. При этом бремя коммунальных платежей несет на себе Российская Федерация.

— Мэр Вологды Сергей Воропанов обратился к заместителю Министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой рассмотреть возможность безвозмездной передачи жилищного фонда в собственность города. Расходы, связанные с содержанием квартир, администрация берет на себя. Когда вопрос о передаче имущества решится, никто в министерстве сообщить не мог. Как показывает практика, на это могут уйти как месяцы, так и годы, — сообщает новостной портал городской администрации вологда.рф.

Тогда Воропанов попросил о содействии сенатора Юрия Воробьева. После его вмешательства, как пишет вологда.рф, дело «сдвинулось с мертвой точки, и администрация Вологды уже получила ответ о положительном решении вопроса». Невостребованный жилой фонд в количестве 21 квартиры передадут в муниципальную собственность Вологды. Возможность передачи дополнительных квартир, сверх этого списка, в Минобороны рассмотрят после завершения мероприятий по переселению из закрытых военных городков, отметил Воробьев.