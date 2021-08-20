Минобороны передаст в собственность администрации Вологды пустующие квартиры для военных

20.08.2021 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов обратился в Минобороны с просьбой передать в муниципальную собственность пустующие квартиры в домах, построенных для военных. Городу не хватает жилья, чтобы переселять людей из аварийных построек, а эти государственные квартиры пустуют. 

По данным министерства, в Вологде приняты в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома для военнослужащих. Многие квартиры остаются свободными на протяжении нескольких лет. При этом бремя коммунальных платежей несет на себе Российская Федерация.

— Мэр Вологды Сергей Воропанов обратился к заместителю Министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой рассмотреть возможность безвозмездной передачи жилищного фонда в собственность города. Расходы, связанные с содержанием квартир, администрация берет на себя. Когда вопрос о передаче имущества решится, никто в министерстве сообщить не мог. Как показывает практика, на это могут уйти как месяцы, так и годы, — сообщает новостной портал городской администрации вологда.рф. 

Тогда Воропанов попросил о содействии сенатора Юрия Воробьева. После его вмешательства, как пишет вологда.рф, дело «сдвинулось с мертвой точки, и администрация Вологды уже получила ответ о положительном решении вопроса». Невостребованный жилой фонд в количестве 21 квартиры передадут в муниципальную собственность Вологды. Возможность передачи дополнительных квартир, сверх этого списка, в Минобороны рассмотрят после завершения мероприятий по переселению из закрытых военных городков, отметил Воробьев. 

Тэги: квартиры для переселенцев, военные

ТОП НЕДЕЛИ

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
В Вологде загорелась лоджия в многоквартирном доме
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе
«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

Похожие новости

Прокуратура: в Вологодской области грубо нарушены сроки третьего этапа программы переселения

В Вытегорском, Кирилловском и Сокольском районах третий этап полностью не реализован

4210
0

46 квартир закупили в Соколе для переселенцев из аварийного жилья

 В ближайших планах – заключить остальные 14 муниципальных контрактов

 
1484
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Компенсацию за найм жилья предлагают ввести для медиков в Вологде
Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
«Северсталь» снизила цены на металл под давлением ФАС
В Харовске водитель «Митсубиси» вылетел с дороги и погиб
Суд обязал администрацию Устюжны разработать проект сохранения здания-памятника
 
20.08.2021 [Политика]

Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»

221
0
20.08.2021 [БлогоVO]

Вопрос к Росприродназору. Это норма?

89
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

406
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика