Дело об убийстве младенца в Вологде в 2005 году прекратили в связи со смертью обвиняемого

20.08.2021 [Происшествия]

Вологодский городской суд закрыл дело об убийстве младенца, произошедшем в областной столице в 2005 году. Обвиняемый умер. 

Как удалось установить в ходе следствия, в 2005 году сожительница вологжанина Александра М. забеременела, но по настоянию мужчины на учет в женскую консультацию не встала. 

— С 19 по 21 декабря того же года (точная дата не установлена) в квартире на улице Разина в Вологде в присутствии сожителя женщина родила живого мальчика и потеряла сознание. М. решил убить новорожденного сына, так как не хотел о нем заботиться и содержать. Он взял ребенка с дивана, вынес в другое помещение, где неустановленным твердым предметом сначала ударил мальчика по голове, а потом сдавил этим предметом его шею и удерживал до тех пор, пока тот не умер, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Тело новорожденного мужчина выкинул вблизи дома № 36 по улице Разина. Подозреваемого по делу удалось установить далеко не сразу. В марте 2006 года предварительное следствие по делу было приостановлено, его возобновили только в феврале 2019 года. Убийцу удалось вычислить, но, как оказалось, в мае 2017 года Александр М. умер. Собранные доказательства вины мужчины отправили в суд. Там гособвинитель выступил с ходатайством о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого. 

— Адвокат, представитель обвиняемого (его несовершеннолетняя дочь), потерпевшая (мать убитого ребенка) не возражали против прекращения уголовного дела в отношении Макарова и не настаивали на дальнейшем продолжении разбирательства по данному уголовному делу с целью последующей реабилитации умершего обвиняемого. При таких обстоятельствах суд прекратил уголовное дело в отношении М. на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого, — отмечает пресс-служба. 

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