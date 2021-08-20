Новый книжный дискуссионный клуб откроется в Вологде

20.08.2021 [Культура]

Новый книжный дискуссионный клуб откроется в Вологде в ближайшую субботу. По словам организаторов, он «будет про всех, кто любит читать чуть больше, чем заметки в соцсетях».

– Каждая наша встреча будет строиться вокруг кодового слова - экология, секс, детство, Россия, фотография… Не будет одной книги, автора, не будет даже одного жанра или формата. Чем больше будет мнений, тем интереснее. Но как модератор, я планирую создать чат со списком «рекомендованной», а точнее стартовой литературы, – говорит организатор клуба Анна Фоменко.

Участники будут делиться мнениями и изучать, как та или иная тематика освещается в разных источниках: в литературе разных жанров, в детской литературе, журналах. 

– Ещё я хочу, чтобы мы делились друг с другой не только списками и идеями, но и книгами. Печатная книга нынче вещь дорогая. И так приятно будет делать себе и людям такие подарки, – добавляет Анна.

Первая встреча состоится в ближайшую субботу, 21 августа, в 11:00 в гастробаре «Библиотека» по адресу: Вологда, Чернышевского, 24.

Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

 

Тэги: клубы, дискуссионный клуб, книги, чтение

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