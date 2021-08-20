В Вологде ищут подростка, который не выходит на связь с родственниками

Полицейские объявили в розыск 16-летнего Владислава Лобова из Вологды. В конце июля подросток, как сообщает пресс-служба областного УМВД, самовольно ушел из дома «с целью бродяжничества» и не выходит на связь с родственниками. Ранее мальчик уже неоднократно убегал.

На вид Владиславу 17 лет, рост 160 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы короткие, светлые.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-52-14, 76-52-61, 76-52-76 или «02».