С начала года более 300 вологжан оштрафованы за недопуск газовиков в квартиры

20.08.2021 [Общество]

С начала 2021 года более 300 жителей Вологодской области привлечены к административной ответственности за недопуск газовиков для проведения техобслуживания оборудования. Штрафы составляют от 1 до 2 тысяч рублей. 

«Анализ аварий, связанных с использованием газа в быту, показывает, что именно неисправное газовое оборудование чаще всего становится причиной беды. Именно техническое обслуживание газовых приборов позволяет своевременно выявить неполадки и устранить их», — цитирует пресс-служба АО «Газпром газораспределение Вологда»  слова заместителя генерального директора компании и главного инженера Андрея Власова.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодские учёные выяснили, за какое время кухня может заполниться газом из микроутечки до такой степени, что произойдёт взрыв. Они провели расчёты на конкретном примере жалобы горожан, поступившей в службу газа.

Тэги: газовики

ТОП НЕДЕЛИ

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области
В Вологде загорелась лоджия в многоквартирном доме
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды

Похожие новости

В Череповце по квартирам вновь ходят специалисты «ГорГаза»

На подъездах появились объявления о предстоящем осмотре внутриквартирного газового оборудования

 

1662
0

Более 37 млн рублей задолжали за использованный газ жители Вологодской области

23 потребителям, чья задолженность превышала 70 тысяч рублей, поставку топлива уже прекратили

793
0

Жильцам аварийного дома в Вологде спустя почти два месяца вернули газ

Найденная администрацией Вологды УК заключила договор с газовиками

4019
0

МУП «Федотово», накопивший долг в 47 млн. рублей за поставку газа, проверит прокуратура

«Поскольку договорные обязательства ТСО постоянно нарушаются, возникает закономерный вопрос, достаточную ли работу по взысканию долгов проводит коммунальщик и не происходит ли нецелевое расходование средств", - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников

1131
0

Четвертый день без газа: жильцы аварийного дома в Вологде не могут добиться помощи от властей

Возвращать газоснабжение никто не собирается

956
0

В правительстве Вологодской области заявили, что режим самоизоляции не отменяет проверки газового оборудования

«Газпром газораспределение Вологодская область» является предприятием непрерывного цикла работы, которое продолжает функционировать, несмотря ни на какие внешние обстоятельства

2172
0

Суд признал самовольной постройкой часть зданий фермы СХПК «Майский» в Вологодском районе

В 2015 году администрация Вологодского района незаконно выдала разрешение на их возведение рядом с газопроводом

2394
0

В Череповце оштрафовали собственников трех квартир, в которые не пустили газовиков

Специалисты должны были провести работы по техническому обслуживанию газовых плит

1129
0

В Вологде отключают от газа жильцов, не заключивших договор техобслуживания плит

За семь месяцев этого года газовики разослали 2456 таких уведомлений об отключении от газоснабжения 

2111
1

В Череповце спасли пьяного мужчину, уснувшего в квартире с включенным газом

Приехавшие по вызову о запахе газа в подъезде специалисты вычислили квартиру, в которой утечка

2236
0

Мошенники убеждают вологжан покупать за 9 тысяч рублей газоанализаторы, установка которых не обязательна

Такое оборудование обязательно на промышленных объектах, а не в квартирах

1243
0

В Вологодском районе газовики более чем в два раза завысили цену на подключение к сетям

Вместо 48,5 тысяч рублей, установленных приказом правительства, специалисты попросили за свою работу у жителя Фофанцево 122 тысячи

6238
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Годовалый мальчик выпал из окна на втором этаже в Шексне
Новый книжный дискуссионный клуб откроется в Вологде
29 точек подвоза воды будут организованы в Вологде с 20 по 22 августа
Череповчанку выписали из роддома сразу после родов из-за ошибочного теста на коронавирус
Аварийное отключение электричества произошло в Красавино
В Вологде ищут подростка, который не выходит на связь с родственниками
Вологжанка подралась с продавцом маркет-бара из-за качества алкоголя
 
16.08.2021 [Общество]

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

1919
0
19.08.2021 [БлогоVO]

Уже третьи сутки продолжается пожар на территории предприятия в городе Красавино!

309
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

356
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика