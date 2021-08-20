С начала года более 300 вологжан оштрафованы за недопуск газовиков в квартиры

С начала 2021 года более 300 жителей Вологодской области привлечены к административной ответственности за недопуск газовиков для проведения техобслуживания оборудования. Штрафы составляют от 1 до 2 тысяч рублей.

«Анализ аварий, связанных с использованием газа в быту, показывает, что именно неисправное газовое оборудование чаще всего становится причиной беды. Именно техническое обслуживание газовых приборов позволяет своевременно выявить неполадки и устранить их», — цитирует пресс-служба АО «Газпром газораспределение Вологда» слова заместителя генерального директора компании и главного инженера Андрея Власова.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодские учёные выяснили, за какое время кухня может заполниться газом из микроутечки до такой степени, что произойдёт взрыв. Они провели расчёты на конкретном примере жалобы горожан, поступившей в службу газа.