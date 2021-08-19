Сбивший насмерть 16-летнего велосипедиста в Вытегорском районе водитель задержан

В Вытегорском районе полицейские задержали водителя ВАЗа, под колесами которого вечером 18 августа погиб 16-летний велосипедист.

Как ранее сообщал NewsVo, ДТП произошло на 220 километре автодороги Вологда-Медвежегорск. 19-летний водитель ВАЗа при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на мальчика-велосипедиста, ехавшего навстречу по обочине. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

— На месте происшествия в отношении водителя госавтоинспекторы составили административный материал по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена). Также сотрудники ГИБДД установили, что молодой человек на ВАЗ — 2107 совершал обгон попутного транспортного средства в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось также, что молодой человек пять раз привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена) и один раз по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом).

По факту гибели велосипедиста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На данный момент водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.