Сбивший насмерть 16-летнего велосипедиста в Вытегорском районе водитель задержан

19.08.2021 [Происшествия]

В Вытегорском районе полицейские задержали водителя ВАЗа, под колесами которого вечером 18 августа погиб 16-летний велосипедист. 

Как ранее сообщал NewsVo, ДТП произошло на 220 километре автодороги Вологда-Медвежегорск. 19-летний водитель ВАЗа при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на мальчика-велосипедиста, ехавшего навстречу по обочине.  От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

— На месте происшествия в отношении водителя госавтоинспекторы составили административный материал по  ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена). Также сотрудники ГИБДД установили, что молодой человек на ВАЗ — 2107 совершал обгон попутного транспортного средства в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось также, что молодой человек пять раз привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена) и один раз по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом).

По факту гибели велосипедиста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

На данный момент водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания. 

Тэги: задержание, ДТП, гибель ребенка

ТОП НЕДЕЛИ

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области
В Вологде загорелась лоджия в многоквартирном доме
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды

Похожие новости

В Череповце задержали подозреваемую в серии дистанционных мошенничеств

По девяти эпизодам преступлений возбуждены уголовные дела

1362
0

Двое пьяных вологжан угнали машину, чтобы съездить в магазин

Возбуждены уголовные дела

1201
0

В Вологде угонщики «Опеля» не справились с управлением и врезались в мусорный бак

Троих злоумышленников задержали росгвардейцы и сотрудники полиции

2051
0

В Череповце пьяный водитель почти потерял сознание во время задержания

После сна в отделении полиции он не смог объяснить, для чего сел за руль

853
0

В Череповце задержали водителя-наркомана

В салоне его автомобиля полицейские нашли пакет с запрещённым веществом

1005
0

В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке

За нарушение ПДД ему грозит до шести месяцев лишения прав

3278
0

В Вологде пьяный водитель пытался убежать от росгвардейцев

Мужчину задержали и передали полицейским

811
0

Полицейские задержали подозреваемого в двух кражах из квартир вологжан

Потерпевшие заявили об инцидентах в феврале 2021 года

1093
0

Пьяный 18-летний устюжанин угнал автомобиль и пытался скрыться от полицейских

Для его задержания сотрудникам ДПС пришлось применить огнестрельное оружие

1739
0

В Вологде задержали пьяного водителя на угнанной машине

Он взял авто у уснувшего собутыльника, чтобы съездить в магазин за спиртным

1683
0

В Вологде пьяный водитель попал в ДТП

Его задержали росгвардейцы. Медицинская помощь 24-летнему мужчине не потребовалась.

1471
0

Пьяный водитель в Вологде пытался скрыться от росгвардейцев

На улице Чернышевского он не справился с управлением, выехал на газон и пытался убежать, но его задержали

1817
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Потерявшие сознание в Красавино рабочие отравились сероводородом
Сбивший насмерть 16-летнего велосипедиста в Вытегорском районе водитель задержан
Российский стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста
Пьяный мужчина напал на девочку-подростка в Великом Устюге и отобрал телефон
В Красавино трое рабочих потеряли сознание, спустившись в канализационный колодец
230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Мать выпавшего из окна в Череповце ребенка оштрафовали на 10 тысяч рублей
 
16.08.2021 [Общество]

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

1841
0
19.08.2021 [БлогоVO]

Уже третьи сутки продолжается пожар на территории предприятия в городе Красавино!

61
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

180
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика