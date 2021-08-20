Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»

Как стало известно NewsVo, на личные номера жителей Вологды звонят представители различных организаций с вопросами о грядущих выборах. Звонящие перечисляют достижения представителей партии и интересуются, планируют ли вологжане голосовать за «Единую Россию» на ближайших выборах в сентябре.

В распоряжении редакции есть две аудиозаписи подобных звонков. Вот расшифровка одной из них.

– Здравствуйте (имя, отчество)! Вологодский информационный центр по выборам. Вы знаете, что выборы состоятся с 17 по 19 сентября?

– Знаю.

– А вы планируете на избирательный участок подойти или необходимо на дому?

– На избирательный участок.

– Ага, а в какой день подойти, наверное, ещё не решили?

– Нет.

– С выбором партии определились?

– А вы зачем звоните?

– Просто информационно…

– Это ж моё дело определиться с выбором партии.

– Конечно, (имя, отчество), спасибо за ответ.

В другом случае молодой человек от имени общественной организации также интересуется, за кого будет голосовать избиратель, имя и номер телефона которого ему откуда-то известны:

– Как вы думаете, наш город в последнее время изменился в лучшую сторону?

– Да.

– Знаете ли вы, что бульвар на улице Пирогова, площадь Чайковского, КОВЫРИСТЫЙ парк благоустроены по партийному проекту «Единой России» «Комфортная городская среда»? – спотыкаясь на неизвестных ему словах, тараторит молодой человек.

– «Ковыристый»? Конечно, да!

– Как вы относитесь к тому, что депутаты от партии «Единая Россия» по просьбе вологжан разработали и запустили программу по строительству спортивных площадок?

– Прекрасно.

– Знаете ли вы, что депутаты от «Единой России» предложили увеличить объём финансирования на ремонт тротуаров в шесть раз?

– Да.

– С 17 по 19 сентября состоятся выборы в Госдуму, вы планируете принять участие?

– Да.

– Скажите, вы готовы поддержать партию «Едина Россия» на выборах?

– Я пока не могу дать ответ на этот вопрос. До свидания.

– Спасибо большое за ответ. До свидания.

Звонящиеся представляются представителями различных организаций. Так, например, вологжанке Елене позвонили из Общероссийского родительского комитета России.

– Мужчина спросил, пользуется ли наша семья услугами льготного питания в школах, получали ли наши дети продуктовые наборы от городских властей в период пандемии, поддерживает ли наша семья инициативу «Единой России» по возвращению кабинетов медика в школы на постоянной основе. А потом спросил, планирую ли я принимать участие в голосовании на ближайших выборах и планирую ли отдать свой голос за единую Россию, – рассказала NewsVo Елена.

На вопрос вологжанки о том, будут ли где-то опубликованы результаты этого опроса, мужчина ответил, что, к сожалению, нигде они публиковаться не будут, и что эта информация только для внутреннего пользования.

Вологжанин Максим Сиволобов в социальной сети рассказал, что подобные вопросы задавали и ему.

– У меня были: медицинский кабинет в школе, набор первоклассника, бассейн для второклассников и, напоследок, буду ли голосовать за «ЕР».

Максим считает, что вопрос с бассейном для второклашек точно не случаен, так как его сын как раз пойдёт в этом году во второй класс.

Вологжанка Наталья Куркова с мужем уже почти год как переехали из Вологды в Ленинградскую область, но им тоже звонили с вопросами о Вологде.

– Звонят и моим знакомым в Прилуках, спрашивают пойдут ли голосовать, знают ли Долженко и что он сделал для Прилук. Подруга, проживающая в Прилуках, на ул.Строителей, даже позвонила мне и поинтересовалась, кто такой Долженко и стоит ли за него голосовать. В Прилуках везде его портреты! – пишет на странице NewsVo Наталья.

Михаил Биричевский написал, что ему тоже звонили, и непонятно, откуда весьма конкретная информация о нем известна посторонним.

Комментарий специалиста

Предприниматель Алексей Иванов: «О таких методах воздействия подробно рассказывают на курсах по продажам»

– В перечисленных вами телефонных опросах использованы сразу несколько технологий воздействия на аудиторию. О таких методах воздействия подробно рассказывают на курсах по продажам. Но, при этом, нужно понимать, что они действуют не на всех. На осознанных людей они не действуют. Они действуют на неосознанных людей, кто живёт и спит одновременно, грубо говоря.

Для того, чтобы лучше продавать товар, покупателю необходимо задать серию вопросов, а последний вопрос задать, как бы невзначай, и ты получишь нужный тебе автоматический ответ.

К примеру, когда заезжаешь «Макдональдс», делаешь заказ: «Кофе, бургер, картошка». Тебя сразу же переспрашивают: «Какой соус?» Ты тут же отвечаешь какой, хотя изначально соус не хотел.

Суть технологии – это череда вопросов друг за другом, на которые человек привыкает отвечать. А вторая часть – это когда ты привык уже отвечать в позитивном ключе, тогда ты уже на любой заданный вопрос после трёх «да», также ответишь утвердительно.

Так, например, с точки зрения продажи, человек пришёл выбирать телевизор и ему задают вопросы: «Для вас важно, чтобы в телевизоре была яркая и красивая картинка?», «Для вас важно, чтобы телевизор работал долго?», «Для вас важно, чтобы была выгодная цена?» Большинство покупателей ответит «Да». Тогда продавец скажет: «А если я сейчас вам предложу вариант с хорошей ценой, долговечный и с качественной картинкой, в готовы будете его взять?» Большинство ответит «Да».

Но в случае с предвыборными телефонными звонками есть ещё несколько моментов. Помимо того, что человека несколько раз заставляют сказать «да», то есть согласиться с очевидным. Ведь первые из заданных вопросов изначально предполагают ответ «да», нужно быть дураком, чтобы не согласиться. В этих вопросах также связывают получение перечисленных позитивных результатов с «Единой Россией», хотя не факт, что они именно с этим связаны. В данном случае ваш ответ вопрошающему не важен. Это просто подготовка. Суть в том, чтобы человек начал связывать «Единую Россию» с этими положительными изменениями, которые перечисляются.

Дальше есть ещё приём последовательности. С психологической точки зрения большинству людей неприятно и дискомфортно быть непоследовательными. То есть, если они что-то сказали, они, как правило, это делают.

Например, если родители попросили тебя куда-то с ними сходить, ты сказал: «Да», потом у тебя появились более важные обстоятельства, но тебе дискомфортно от того, что ты уже пообещал, поэтому ты идёшь и делаешь не то, что ты действительно хочешь и считаешь важным, а то, что «пообещал».

И если в таком телефонном разговоре человек скажет «да», то, когда придёт на выборы, он проголосует именно так, как сказал, хотя до этого у него, возможно, не было чётко сформировавшегося мнения. «Я же на опросе говорил «да», будет неправильным проголосовать как-то иначе».

Такие опросы создаются политтехнологами, всё не так просто. Но с другой стороны, это не проблема «Единой России», а проблема неосознанности людей, которым звонят.