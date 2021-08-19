Российский стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста

19 августа российский стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток заключения. Ранее Таганский районный суд Москвы признал комика виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП).

– Поводом для возбуждения дела стала шутка о сложностях аренды квартир в России. Мирзализаде рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — цитирует комика Znak.com.

После того как на этот выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и пропагандист Владимир Соловьев, комику начали поступать угрозы, в конце июня на него в центре Москвы напали неизвестные и избили его. Тогда артист заявил, что причиной стали его шутки, которые некоторые зрители сочли русофобскими.

Свою вину по делу о возбуждении межнациональной вражды Идрак Мирзализаде в суде не признал. Он заявил, что фраза была вырвана из контекста.

– Выступление было юмористическим и было направлено в сторону высмеивания ксенофобии, — сказал комик.

Известные российские комики записали видеообращение в поддержку своего коллеги. В съемках приняли участие Илья Соболев, Александр Гудков, Данила Попечерный, Руслан Белый, Денис Чужой, Михаил Шац, Костя Пушкин, Алексей Щербаков, Слава Комиссаренко, Гарик Оганисян и многие другие. Комики высказывают общее мнение о том, что шутка не может быть преступлением.