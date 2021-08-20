Минстрой РФ заявил о стабилизации цен на стройматериалы, в том числе на металл

Рынок металла, цены на который начали расти в конце прошлого года, стабилизируется. В профильном министерстве заявили, что резких скачков цен на стройматериалы, в том числе на металл, уже не происходит.

По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. Однако сейчас рынок выходит на плато. В обрабатывающих производствах рост цен в июле замедлился до 2,3% с 3,3% месяцем ранее. И пока есть время закупить металлоконструкции, металлопрокат и кровельные материалы.

Металлоконструкции, как правило, используют строительные, сельскохозяйственные, транспортные частные и государственные компании. Заявление Минстроя может подстегнуть спрос на металл в России, спровоцировав перебои, считают представители бизнеса.

В этом случае победят только стабильные и надежные игроки на рынке. Так, один из крупнейших поставщиков металлопроката и металлоконструкций в Северо-Западном регионе компания «МеталлГарант» готова обеспечить уже сейчас большое количество заказчиков черным и цветным металлопрокатом на регулярной основе без перебоев, исходя из конкретных потребностей клиентов. Одним из поставщиков металлобазы является компания «Северсталь».

О скором снижении цен на металл недавно заявил ее владелец Алексей Мордашов.

«Загрузка мировых мощностей по производству стали — около 80–82%. При такой загрузке трудно рассчитывать, что цены останутся на таком высоком уровне навсегда. Они во многом связаны с восстановлением экономики из-за провала, вызванного ковидной инфекцией, с медленным наращиванием производства в некоторых регионах мира, в Европе прежде всего. Мы ждем скорого смягчения цен», — объяснил владелец «Северстали» в интервью РБК.

В конце июля «Северсталь» снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат. О снижении цен компания сообщила комиссии Федеральной антимонопольной службе. В августовских прайс-листах на продукцию снижение цен составило около 8%.

Глава ФАС Максим Шаскольский позитивно оценил решение компании о снижении цены.

Рост цен на металлопродукцию на российском внутреннем рынке ощущается очень сильно последний год. Ситуацию связывают с пандемией и ограничениями, а также с ростом экспорта российского металла. Пока другие страны сокращали экспорт металла на фоне пандемии, Россия нарастила экспорт, что и вызвало повышение цен на металл в 1,5-2 раза.

Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство РФ уже второй раз за текущий год ввело временные вывозные пошлины на экспорт металлов, что тоже может повлиять на снижение цен. Это может произойти в том случае, если запланированный экспорт останется в России, и образуется профицит металла. Однако стоит помнить, что вывозные пошлины — это временная мера.