Жителя Вологды, катавшего друга на вейкборде во время ливня, оштрафовали на тысячу рублей

В ночь на 11 августа в областной столице выпала треть месячной нормы осадков, и улицы города затопило. Вологжанин Дмитрий Киракозов во время потопа привязал к своему желтому Hammer вейкборд и прокатил по огромной луже на Ленинградской улице своего знакомого. Видео с катающимся вейкбордистом облетело интернет и попало в сводки федеральных новостей.
За нарушение ПДД водителя оштрафовали на тысячу рублей. Дмитрий был привлечен к административной ответственности за перевозку пассажиров вне салона транспортного средства.
В ответ мужчина снял видео, где извинился перед всеми, кого задел его поступок и обязался больше ничего подобного не повторять.
«Я владелец того самого желтого „Хамера“, который нарушил законодательство, рассекая по улице Ленинградской с вейкбордистом. Я приношу свои глубочайшие извинения всем тем, чью тонкую душевную организацию я нарушил. Всем руководителям, кому влетело за мой поступок, а так же всем сотрудникам силовых структур, которым дополнительно подкинул работы», — сказал Дмитрий.