Жителя Вологды, катавшего друга на вейкборде во время ливня, оштрафовали на тысячу рублей

В ночь на 11 августа в областной столице выпала треть месячной нормы осадков, и улицы города затопило. Вологжанин Дмитрий Киракозов во время потопа привязал к своему желтому Hammer вейкборд и прокатил по огромной луже на Ленинградской улице своего знакомого. Видео с катающимся вейкбордистом облетело интернет и попало в сводки федеральных новостей.

За нарушение ПДД водителя оштрафовали на тысячу рублей. Дмитрий был привлечен к административной ответственности за перевозку пассажиров вне салона транспортного средства.

В ответ мужчина снял видео, где извинился перед всеми, кого задел его поступок и обязался больше ничего подобного не повторять.