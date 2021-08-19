Жителя Вологды, катавшего друга на вейкборде во время ливня, оштрафовали на тысячу рублей

19.08.2021 [Общество]

В ночь на 11 августа в областной столице выпала треть месячной нормы осадков, и улицы города затопило. Вологжанин Дмитрий Киракозов во время потопа привязал к своему желтому Hammer вейкборд и прокатил по огромной луже на Ленинградской улице своего знакомого. Видео с катающимся вейкбордистом облетело интернет и попало в сводки федеральных новостей.

За нарушение ПДД водителя оштрафовали на тысячу рублей. Дмитрий был привлечен к административной ответственности за перевозку пассажиров вне салона транспортного средства. 

В ответ мужчина снял видео, где извинился перед всеми, кого задел его поступок и обязался больше ничего подобного не повторять. 

«Я владелец того самого желтого „Хамера“, который нарушил законодательство, рассекая по улице Ленинградской с вейкбордистом. Я приношу свои глубочайшие извинения всем тем, чью тонкую душевную организацию я нарушил. Всем руководителям, кому влетело за мой поступок, а так же всем сотрудникам силовых структур, которым дополнительно подкинул работы», — сказал Дмитрий. 

 

Тэги: ливень, ДТП

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