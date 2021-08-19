Артистов Камерного и Детского музыкального театров Вологды наградили знаками лауреатов областной госпремии

19.08.2021 [Общество]
Артистов Камерного и Детского музыкального театров Вологды наградили знаками лауреатов областной госпремии

В преддверии Дня флага России губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил награды отличившимся вологжанам. Всего были награждены 30 представителей различных профессий и сфер деятельности.

Так, дипломы и почетные знаки лауреатов государственной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства вручены творческим группам Камерного драматического театра и Детского музыкального театра. Премии за создание уникальных постановок коллективам присуждены в прошлом году, сообщает пресс-служба главы региона. 

«Наш проект называется зонг-опера „Альпийская баллада“, которую мы создали по одноименной повести писателя-фронтовика Василя Быкова. Это история побега двух узников из фашистского концлагеря. Три дня их свободы, любви, подвига. Мы первыми представили повесть в таком необычном варианте: рок-музыка, живой звук, поющие актеры, страшная и прекрасная история любви, — сказал  режиссер, художественный руководитель Камерного драматического театра Яков Рубин. — Так совпало, что в год премьеры вся страна праздновала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы показали несколько благотворительных спектаклей для молодежи. Государственная премия очень поддержала артистов, так как наш театр тяжело переживал пандемию. Премия оказалась очень своевременной, чему я очень рад».

Детский музыкальный театр получил госпремию за постановку юбилейной программы «Вечер балета», посвященной Году театра в России и 200-летию со дня рождения основателя Русского балета Мариуса Петипа. Знаки лауреатов вручены творческой группе из девяти человек.

Тэги: Театры, награды
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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