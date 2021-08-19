Жителя Великоустюгского района осудили за причинение смерти по неосторожности знакомому

19.08.2021 [Происшествия]

Жителя Великоустюгского района приговорили к лишению свободы за причинение смерти по неосторожности знакомому. Мужчины поссорились в ходе обсуждения реформы повышения пенсионного возраста. 

Обвиняемый на суде рассказал, что 9 мая приехал на день рождения сестры в село Васильевское. 

— Во дворе дома в беседке он выпивал с мужчинами. Там он поссорился с потерпевшим из-за того, что он (подсудимый) не согласен с поднятием пенсионного возраста обычным людям и оставления его без изменения сотрудникам полиции. Их рассадили, конфликт был исчерпан. Затем он и С. поднялись на крыльцо дома, где он нанес ему удар кулаком, тот упал с крыльца. Связывает такое свое поведение с состоянием сильного опьянения, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Изначально устюжанина обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Однако суд, рассмотрев все улики, пришел к выводу, что доказательств умыла на причинение тяжкого вреда в деле нет. Смертельная травма потерпевшим была получена из-за падения с крыльца. 

В итоге мужчину осудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Год и десять месяцев он проведет в колонии-поселении. Кроме того, подсудимый должен выплатить в пользу супруги и дочери погибшего миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Тэги: смерть по неосторожности

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