Интерактивные экскурсии на тему образования в России и в Вологде проведёт Дом-музей Петра I

19.08.2021 [Культура]

1, 2 и 3 сентября вологодский Дом-музей Петра I проведёт интерактивные экскурсии на тему образования в России и, в частности, в Вологде.

– «Только учить ему тех учеников негде»... «бумаги, свечи, для отопления дров не дают»! – именно так жаловался в 1721 году учитель школы в Устюжне Железнопольской Матвей Захаров, сетуя на трудности в организации образования в городе.

Экскурсии рассчитаны на школьников и их педагогов. 

– Вы узнаете о реформах Петра Великого в области образования, о том, с какими трудностями сталкивались первые педагоги и как справлялись с ними. Множество интересных фактов, легкая подача и живое общение позволят в неформальной обстановке начать новый учебный год! – рассказывают организаторы мероприятия.

Предварительная запись на экскурсии по телефону: (8172) 75-27-59.
 

Тэги: Петр I, музеи

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