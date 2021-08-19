В Череповце подростка арестовали за торговлю наркотиками

В Череповце в отношении 17-летнего подростка возбуждены три уголовных дела о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотиков.

Следователи полагают, что летом этого года мальчик, решив заработать преступным путем, через интернет купил курительные смеси, часть из которых успел распространить, а часть хранил дома для последующего сбыта.

- Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые заметили подозрительное поведение подростка, обнаружив при досмотре подготовленный для сбыта сверток с наркотиком. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить места тайников, сделанных подростком на различных участках местности в черте города, из которых были изъяты наркотические средства. Кроме того, изъяты наркотики, хранившиеся у несовершеннолетнего дома, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следователей подросток заключен под стражу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства совершенных преступлений, в том числе то, где мальчик купил наркотики. Ведется следствие.