Антимонопольная служба планирует ограничить наценку торговых сетей на продукты

19.08.2021 [Экономика]

ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Forbes.

При этом на прошлой неделе в ведомстве прошло совещание с крупными ретейлерами, на которых сетям было предложено скорректировать наценки на добровольной основе. По данным антимонопольной службы, сейчас они значительные: пшено — 44%, свекла — 41%, чай — 40%, ржаной хлеб — 30%. 

В конце июля президент Владимир Путин призвал ФАС, Минпромторг и глав регионов активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты. 

Тэги: ФАС, цены

ТОП НЕДЕЛИ

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
В Вологде загорелась лоджия в многоквартирном доме
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды
70 ВИЧ-инфицированных пациентов умерли в Вологодской области с начала года
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе

Похожие новости

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Северстали» из-за высоких цен на прокат

Кроме фирмы Алексея Мордашова, в установлении монопольно высоких цен также подозревают НЛМК и ММК 

2358
0

ФАС отменил аукцион по строительству Центра культуры в 97 млн рублей в Кириллове

 Антимонопольщики не согласны с формулировками госзакупки и предлагают более экономный вариант

2916
1

ФАС проверит на этичность рекламу со словами "Деда Мороза нет"

Недавно в Москве появились рекламные щиты компании со слоганом "Деда Мороза нет, а скидки - есть!". Недовольные родители высказывали в соцсетях опасения, что бигборды "Донстроя" могут нанести психологическую травму детям

3262
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Красавино трое коммунальщиков потеряли сознание, спустившись в канализационный колодец
230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Мать выпавшего из окна в Череповце ребенка оштрафовали на 10 тысяч рублей
Жителя Вологды, катавшего друга на вейкборде во время ливня, оштрафовали на тысячу рублей
Артистов Камерного и Детского музыкального театров Вологды наградили знаками лауреатов областной госпремии
Арендатора парка Ветеранов в Вологде вновь обязали вернуть имущество городской администрации
Жителя Великоустюгского района осудили за причинение смерти по неосторожности знакомому
 
16.08.2021 [Общество]

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

1804
0
18.08.2021 [БлогоVO]

Так может преобразиться Затоновский берег: Баржа отдыха

542
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

1148
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика