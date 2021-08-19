Антимонопольная служба планирует ограничить наценку торговых сетей на продукты

ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Forbes.

При этом на прошлой неделе в ведомстве прошло совещание с крупными ретейлерами, на которых сетям было предложено скорректировать наценки на добровольной основе. По данным антимонопольной службы, сейчас они значительные: пшено — 44%, свекла — 41%, чай — 40%, ржаной хлеб — 30%.

В конце июля президент Владимир Путин призвал ФАС, Минпромторг и глав регионов активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты.