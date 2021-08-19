Грязовчанку будут судить за ложный донос об изнасиловании

В Грязовце 36-летняя женщина предстанет перед судом за заведомо ложный донос. В июле этого года она пьяная пришла в отдел полиции и сообщила, что ее изнасиловал знакомый.

— По данному сообщению проведена доследственная проверка. В ходе нее очевидцы не подтвердили доводы заявительницы, которая на следующий день призналась в оговоре мужчины, обидевшего ее в ходе конфликта на почве совместного распития спиртного, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело, на данный момент его материалы направлены в суд. Грязовчанке грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы.