Грязовчанку будут судить за ложный донос об изнасиловании

19.08.2021 [Происшествия]

В Грязовце 36-летняя женщина предстанет перед судом за заведомо ложный донос. В июле этого года она пьяная пришла в отдел полиции и сообщила, что ее изнасиловал знакомый. 

— По данному сообщению проведена доследственная проверка. В ходе нее очевидцы не подтвердили доводы заявительницы, которая на следующий день призналась в оговоре мужчины, обидевшего ее в ходе конфликта на почве совместного распития спиртного, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Было возбуждено уголовное дело, на данный момент его материалы направлены в суд. Грязовчанке грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы. 

 

Тэги: ложный донос

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