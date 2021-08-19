80-летняя вологжанка за три дня перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

80-летняя жительница Вологды стала жертвой дистанционного мошенничества. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись полицейским, сообщил, что некие злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы сохранить сбережения, звонивший убедил пожилую женщину, что ей нужно снять со счета 304 тысячи рублей и перевести на различные номера. Затем нужно было пойти в банк, снять еще 170 тысяч рублей и тоже перевести на номер телефона.

— На следующий день, вологжанке снова позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности, сообщил, что необходимо проследовать в банк снять оставшиеся накопления и перевести на указанные им счета. Пенсионерка выполнила указания и перевела на счета мошенников ещё 275 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

На третий день звонившие убедили пенсионерку перевести еще 55 тысяч рублей. В общей сложности вологжанка лишилась 804 тысяч рублей.