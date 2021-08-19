Росгвардейцы задержали вологжанку без прав, которая решила поупражняться в вождении на парковке

В Вологде бойцы Росгвардии во время патрулирования Окружного шоссе обратили внимание на водителя «Лады», который вел себя странно на парковке у торгового центра. Он нарушал правила дорожного движения, передвигался в различной скоростью, резко затормаживал, делал развороты, указывая противоположные направления движения, создавал помехи для других водителей.

Правоохранители подъехали к машине и потребовали у сидящей за рулем девушки остановиться. 21-летняя вологжанка рассказала, что решила сдать экзамен на права, и поэтому на парковке тренировалась в вождении.