Росгвардейцы задержали вологжанку без прав, которая решила поупражняться в вождении на парковке

19.08.2021 [Происшествия]

В Вологде бойцы Росгвардии во время патрулирования Окружного шоссе обратили внимание на водителя «Лады», который вел себя странно на парковке у торгового центра. Он нарушал правила дорожного движения, передвигался в различной скоростью, резко затормаживал, делал развороты, указывая противоположные направления движения, создавал помехи для других водителей. 

Правоохранители подъехали к машине и потребовали у сидящей за рулем девушки остановиться. 21-летняя вологжанка рассказала, что решила сдать экзамен на права, и поэтому на парковке тренировалась в вождении. 

— Девушка отметила, что не подумала, к чему могут привести подобные самостоятельные уроки без инструктора. Сотрудники Росгвардии передали нарушительницу наряду ГИБДД для дальнейшего разбирательства, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

Тэги: водители, Росгвардия, ПДД

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