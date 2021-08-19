Вологодские футболисты обыграли команду из Ярославля со счетом 4:1

«Динамо-Вологда» одержало победу над молодёжной командой ярославского «Шинника» в матче 15 тура Первенства Межрегиональной федерации «Золотое кольцо».

Матч прошел в Ярославле, на Малой спортивной арене стадиона «Шинник», и завершился со счетом 4:1 в пользу вологжан. «Бело-голубые» вели в счёте 4:0 после голов Семёна Финашина и Максима Мешалкина в первом тайме, Кирилла Корепова и Михаила Коновалова -во втором. И только после этого хозяева смогли отыграть один мяч. Команда Рудольфа Чесалова набирает 43 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Сборная Вологодской области ФК «Череповец — СШОР Витязь» сыграл вничью с ивановским «Текстильщик-м».Счёт в конце первого тайма открыл череповчанин Егор Кострюхин. Хозяева ответили в середине второго тайма. В конце матча в воротах ивановцев побывал мяч, но судьи увидели "вне игры". Матч завершился со счетом 1:1.

Череповчане набирают 34 очка после 15 матчей и продолжают погоню за лидером.

В следующем туре, который пройдет 25 августа, ФК «Череповец» примет молодежку ярославского «Шинника», а вологодское «Динамо» — «Агат» из Ярославской области.