Оптовую партию синтетического наркотика изъяли полицейские в Вологодском районе

18.08.2021 [Происшествия]
Оптовую партию синтетического наркотика изъяли полицейские в Вологодском районе

В Вологодском районе у деревни Кожино транспортные полицейские задержали двух молодых людей, 19 и 24 лет, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Оба фигуранта являются жителями Ярославской области. 

По версии следствия, подозреваемые приобрели оптовую партию метилэфедрона и собирались сбывать запрещенное вещество в регионе через закладки. 

— В ходе досмотра транспортного средства, на котором следовали мужчины, обнаружен и изъят синтетический наркотик, массой более 195 граммов. В ходе личного досмотра у одного из задержанных обнаружен и изъят аналогичный запрещенный препарат, массой более 0,8 грамма, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте. 

Выяснилось, что приезжие успели оборудовать четыре тайника с наркотиком на территории Вологодского района, в том числе у объектов транспортной инфраструктуры. Из них было изъято более 199 граммов метилэфедрона.

Таким образом, общая масса изъятого синтетического наркотика составила около 390 граммов, что является крупным размером. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранты находятся под стражей. 

Тэги: наркотики

ТОП НЕДЕЛИ

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области
В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
В Вологде загорелась лоджия в многоквартирном доме
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды
Без вести пропавшую вологжанку задержали при попытке похитить десять банок тушенки
70 ВИЧ-инфицированных пациентов умерли в Вологодской области с начала года

Похожие новости

В Вологде наркодилера из Ярославля приговорили к 4,5 годам колонии

Он пытался сбыть в областной столице метилэфедрон

431
0

Двое мурманчан оборудовали нарколабораторию в Грязовецком районе

Они готовили марихуану и распространяли ее через тайники-закладки

817
0

Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона

Суд заключил их под стражу

3352
0

20-летнего череповчанина будут судить за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

У него изъяли больше 600 граммов запрещённых веществ

1157
0

В Череповце у гулявшей рядом с лесом пары изъяли дозу синтетического наркотика

У мужчины и женщины были признаки наркотического опьянения

2011
0

Двоих сокольчан осудили за приобретение и хранение крупной партии наркотиков

Один из них получил условный срок, второй — три года и девять месяцев колонии

1569
0

Гашиш, амфетамин и мефедрон изъяли у трех жителей Вологды

Одного из них подозревают в организации крупного интернет-магазина по продаже наркотиков

1044
0

В Вологде пятерых мужчин и женщину будут судить за незаконный сбыт наркотиков

У них изъяли больше 500 граммов запрещённых веществ

889
0

В Вологодском районе задержали наркокурьера с полкило мефедрона

28-летнему подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

1529
0

Череповчанин организовал наркопритон в своей квартире на улице Горького

46-летнего хозяина жилища и троих его знакомых задержали

1376
0

В Череповце задержали водителя-наркомана

В салоне его автомобиля полицейские нашли пакет с запрещённым веществом

1004
0

В Череповце задержали трёх наркодилеров из Ярославской области

У них изъяли больше 170 граммов наркотиков

1211
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Среди привитых от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей
Второй день продолжают гореть отходы деревообработки в городе Красавино Вологодской области
ФОКОТы, которые строятся у школ в Вологде, должны быть сданы к 1 сентября
228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Соколе к замене старых теплосетей приступили только после вмешательства прокуратуры
Оптовую партию синтетического наркотика изъяли полицейские в Вологодском районе
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды
 
16.08.2021 [Общество]

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

1624
0
18.08.2021 [БлогоVO]

Так может преобразиться Затоновский берег: Баржа отдыха

178
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

1062
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика