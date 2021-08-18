Оптовую партию синтетического наркотика изъяли полицейские в Вологодском районе

В Вологодском районе у деревни Кожино транспортные полицейские задержали двух молодых людей, 19 и 24 лет, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Оба фигуранта являются жителями Ярославской области.

По версии следствия, подозреваемые приобрели оптовую партию метилэфедрона и собирались сбывать запрещенное вещество в регионе через закладки.

— В ходе досмотра транспортного средства, на котором следовали мужчины, обнаружен и изъят синтетический наркотик, массой более 195 граммов. В ходе личного досмотра у одного из задержанных обнаружен и изъят аналогичный запрещенный препарат, массой более 0,8 грамма, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Выяснилось, что приезжие успели оборудовать четыре тайника с наркотиком на территории Вологодского района, в том числе у объектов транспортной инфраструктуры. Из них было изъято более 199 граммов метилэфедрона.

Таким образом, общая масса изъятого синтетического наркотика составила около 390 граммов, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранты находятся под стражей.