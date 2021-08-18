В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды

18.08.2021 [Общество]

16 августа в поликлинике № 4 в Вологде к терапевту выстроилась очередь в десятки человек. Об этом на своей странице в соцсети рассказал один из пациентов, вологжанин Андрей Казунин.

— Я вчера рекорд поставил, пребывая в стенах поликлиники № 4 Вологды с 09:49 до 17:00. С перерывом на обед, правда. Сам прием врача при этом занял три минуты. Сто человек в коридоре? Какая проблема, что вы, дистанция у нас была самая что ни на есть социальная, — написал Андрей. 

В комментариях к записи об этой ситуации в нашей группе в соцсети появились и комментарии других пациентов.

— Так же сходил, правда не дождался и поехал в платник. Позорище, пенсионеры в обморок падают, — пишет Дмитрий Молотов.

— Я там по записи четвертая была, два часа просидела, — рассказывает Марина Соколова.

Вскоре под постом появился комментарий начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергея Бутакова.

— К сожалению, 16 августа в 4 поликлинике двое медицинских работников выпали из рабочего процесса по причине болезни. Помощь обратившимся пациентам была оказана, — резюмировал Бутаков. 

О том, какое количество времени пациентам пришлось дожидаться помощи, начальник департамента умолчал. 

Ситуация с очередями к врачам характерна и для других поликлиник города. Вот, что написала в комментариях в нашей группе в соцсети о третьей поликлинике Ольга Смирнова.

— Муж у кабинета четыре часа сидел. По записи. Врачи в отпусках, несколько участков у одной. Недовольна, как мегера. Ворчит- зачем пришли? Переболел ковидом, получается, к врачу незачем ходить. В поликлинике, оказывается, теперь нет доврачебного кабинета. Больных регистратура посылает в очередь к здоровым. Говорят, идите через человека. Сестра двоюродная тоже вынуждена была идти в поликлинику с ковидом, а потом спрашивают: с кем контактировала? Она так и сказала: был полный коридор людей в поликлинике. Молчат. Бардак.

— И очень цинично выглядит в таких условиях инициатива «Единой России»: организовать «медицинские шатры» на улицах городов, где праздношатающейся публике измеряют давление, сахар (кстати, далеко не всем желающим — тестов не хватает) и т. п. А еще в этих балаганах врачи читают лекции о ЗОЖ и трудных подростках (?!) перед 2-3 пенсионерками. Вот не стыдно при таком дефиците кадров отвлекать медиков на такой цирк? - добавила Марина Белодонова. 

 

Тэги: здравоохранение
Фото Андрея Казунина

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