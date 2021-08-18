Развитие здравоохранения в Вологодской области обсудили в формате круглого стола

18.08.2021 [Общество]
Развитие здравоохранения в Вологодской области обсудили в формате круглого стола

 «Народную программу» «Единой России» в Вологодской области дополнят новыми предложениями по развитию системы здравоохранения в регионе. Инициативы, направленные на совершенствование системы оказания медицинской помощи и поддержку медицинских работников, обсудили 17 августа эксперты в формате круглого стола. Глава региона принял участие в мероприятии. 

«Коронавирус показал реальное состояние дел в сфере здравоохранения, обнажив проблемы с материально-техническим и кадровым обеспечением учреждений. Несколько десятилетий отрасль была недофинансирована. Сегодня мы готовы увеличивать объем ее финансирования, наращивать меры поддержки для привлечения квалифицированных специалистов», — отметил губернатор Олег Кувшинников, открывая встречу.

Как сообщает пресс-служба главы региона, предложения по совершенствованию работы отрасли единороссы начали собирать весной. Для этого были проведены форумы в районах и городах области, круглые столы с профессиональными сообществами экспертов. Как рассказал спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко, сейчас программа формируется в рамках проекта «Градсоветы: общее дело!», это заключительный этап сбора инициатив, в котором может принять участие каждый житель региона. Часть предложений внесут для рассмотрения на федеральный уровень, часть — будут решать в регионе.

«В частности, существует проблема финансирования федеральной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи для полного покрытия расходов и потребностей соответствующих территориальных программ. По оценке Департамента здравоохранения, для покрытия существующей потребности необходимо увеличение стоимости базовой программы обязательного медицинского страхования примерно на 20%», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Об инициативах регионального уровня на круглом столе говорили детально. Так, например, обсуждалась нехватка специалистов скорой и неотложной помощи. Губернатор поддержал инициативу партии о расширении рамок целевого набора. С 2012 года программа распространялась на студентов вузов, с этого года охватит и медицинские колледжи области. Студенты третьего и четвертого курсов, заключившие контракты, будут получать гарантированную стипендию за счет средств областного бюджета в размере четырех тысяч рублей, а по окончании обучения будут трудоустроены на станции скорой медицинской помощи. Кроме того, был увеличен набор выпускников девятых классов в медицинские колледжи области, к обучению в этом году приступят порядка 200 человек.

Председатель Вологодской медицинской ассоциации, глава Вологды Юрий Сапожников предложил решить проблему разрозненности мер поддержки, которые реализуются в различных районах области в дополнение к региональным.

«Собственные меры социальной поддержки разработаны в Вологде и Череповце. К примеру, в областной столице мы предоставляем первоначальный взнос по ипотечному кредиту для молодых медиков в размере до 300 тысяч рублей для семей с детьми и до 200 тысяч рублей — для тех, у кого детей нет. Кроме того, компенсируем до 25% ипотечного платежа. В районах несколько другие меры поддержки. Предлагаем унифицировать систему поддержки и разработать единую дорожную карту на уровне медицинской ассоциации и муниципальных образований», — сказал Юрий Сапожников.  

Губернатор поручил разработать модель правового акта, который послужит основой для законотворчества на местах в целях создания конкурентно привлекательных условий для медицинских работников.

Еще одна инициатива - выдача лекарств в отдаленных сельских поселениях области через мобильные ФАПы. Маршрутизировать лекарства для льготников губернатор поручил по аналогии с вакциной через региональную сеть предприятия «Фармация». 

В рамках круглого стола главный врач областной клинической больницы № 2 Андрей Пулин также предложил организовать дополнительно 42 выезда узких специалистов в районы области.  

«Шесть лет назад губернатор поддержал инициативу областных больниц об организации выездных приемов в районах, где нет узких специалистов. С февраля 2021 года выезды возобновлены после периода пандемии, на сегодняшний день выполнено 62 выезда, приняли более пяти тысяч пациентов. До конца года по графику нужно выполнить еще 26 выездов, однако этого объема явно не хватит. Дополнительные выезды позволят принять еще более трех тысяч пациентов. Специалисты к этому готовы», — отметил главный врач областной клинической больницы № 2, сопредседатель правления Вологодской медицинской ассоциации Андрей Пулин. 

Пулин также обратил внимание на проблему закупки специализированного медицинского оборудования для больниц по национальным проектам за счет федеральных средств. Технические задания готовить очень сложно, и закупочные процедуры затягиваются. Общественное обсуждение ТЗ к такого рода закупкам Олег Кувшинников предложил проводить на площадке Общественной палаты области с привлечением экспертного медицинского сообщества, сотрудников антимонопольной службы и надзорных органов.

Обсуждалось на мероприятии и проведение областного конкурса «Народный доктор». В этом году он состоится в седьмой раз. Губернатор отметил, что нагрузка на медицинских работников возросла многократно, поэтому людская благодарность должна материализоваться в выборе лучших по профессии. Олег Кувшинников поддержал предложение распространить конкурс и на мобильные ФАПы.

«Конкурс по-настоящему актуален, важен для наших медиков и интересен для жителей. Путем анкетирования объективно выбираются лучшие представители профессии, а жители имеют возможность обозначить проблемы и выразить предложения, которые будут проработаны депутатами фракции „Единая Россия“ и Департаментом здравоохранения, — сказал депутат Законодательного Собрания области, зампредседателя Правления Вологодской медицинской ассоциации Сергей Пахарев. — В прошлом году обработано более 12 тысяч анкет, в этом году подготовлено 15 тысяч бланков. В этом году помимо больниц, поликлиник, ФАПов и сельских амбулаторий к нему подключатся стационары, а теперь и мобильные ФАПы. Лучших докторов смогут выбрать жители даже отдаленных сельских территорий».

В этом году на реализацию программы по развитию здравоохранения в Вологодской области предусмотрено почти 16 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. В общей сложности будут отремонтированы 34 объекта здравоохранения, новое оборудование закупят на сумму 1,8 миллиарда рублей. 

 

Тэги: здравоохранение

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