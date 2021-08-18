Грозы с градом и усилением ветра обещают в Вологодской области синоптики

О возможном ухудшении погоды в Вологодской области сообщают синоптики. Так, с 14 часов среды, 18 августа, до 19:00 четверга, 19 августа, начиная с западных районов, при прохождении атмосферного фронта в регионе ожидаются грозы. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, град, в отдельных районах сильный дождь.

— Непогода ожидается по западным и центральным районам области. Фронт малоподвижный, и ближайшую ночь фронтальный раздел будет находиться преимущественно по центру региона. Из-за маленькой скорости смещения местами не исключены сильные дожди, — сообщает Вологодский гидрометцентр.

19 августа холодный атмосферный фронт продолжит смещаться дальше, на северо-восток области. Зона наиболее сильных гроз, дождей и ветра сместится к востоку.

В пятницу, 20 августа, ожидается рост атмосферного давления, выглянет солнце, осадки пройдут лишь местами, дневные температуры ожидаются в пределах +18,+23 градусов.