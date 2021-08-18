45 минут составит время бесплатной пересадки в автобусе в Череповце. Возможность бесплатной пересадки будет введена в тестовом режиме до конца этого года.

– Внимательно прочитали ваши комментарии, высчитали математическим путем оптимальный интервал, отправили отдел транспорта проверять на практике хватит ли его, чтобы не платить лишнего. Коллеги три недели фактически жили в общественном транспорте и бесконечно пересаживались из одного автобуса в другой. Результат испытаний показал: 45 минут – идеальный таймер, – сообщает мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в социальной сети.

Также сообщается, что бесплатная пересадка будет возможна в любом направлении. Если вы успеете съездить туда-обратно за 45 минут, то платить нужно только один раз.

Возможность воспользоваться бесплатной пересадкой в Череповце появится с 1 сентября по 31 декабря в тестовом режиме.

Бесплатная пересадка в этот период будет возможна только в автобусах МУП «Автоколонна № 1456». Это маршруты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 27, 118. На автобусах этих маршрутов появятся спецтаблички «Бесплатная пересадка».

Пока смена маршрута будет возможна только с использованием транспортных карт. Это либо карты, выдаваемые школьникам, студентам и льготной категории граждан, либо единая транспортная карта (золотистого цвета), которую можно купить за 100 рублей в киосках ИД «Череповец».

Банковские карты для бесплатной пересадки пока не подходят потому, что транзакции там идут с задержкой, что делает невозможным отслеживание времени между поездками.

– Итак, вам нужно доехать от военкомата до Советского проспекта, – разбирает ситуацию на примере Вадим Германов. – Садитесь на 12-й маршрут, прикладываете к валидатору транспортную карту, с нее списывается 30 рублей, а в случае наличия льгот – 24 рубля. Едете до остановки «Набережная», этот путь занимает 15 минут. Важно, что 45 минут начинают отсчитываться с момента прикладывания транспортной карты к валидатору в ПЕРВОМ автобусе. Таким образом, на Набережной у вас остается 30 минут, чтобы пересесть. Выбираете любой из автобусов, которые повернут с пр. Победы на Советский. Это маршруты №№ 1, 2, 8. Заходите, снова прикладываете транспортную карту к валидатору, и деньги с нее не списываются!

По словам мэра, главный лайфхак бесплатной пересадки: совершать ее удобно на «узловых» остановках: там, где ходит максимальное количество маршрутов. Например, Набережная, Алмаз, Дом торговли.