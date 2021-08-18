45 минут составит время бесплатной пересадки в автобусе в Череповце

18.08.2021 [Общество]

45 минут составит время бесплатной пересадки в автобусе в Череповце. Возможность бесплатной пересадки будет введена в тестовом режиме до конца этого года.

– Внимательно прочитали ваши комментарии, высчитали математическим путем оптимальный интервал, отправили отдел транспорта проверять на практике хватит ли его, чтобы не платить лишнего. Коллеги три недели фактически жили в общественном транспорте и бесконечно пересаживались из одного автобуса в другой. Результат испытаний показал: 45 минут – идеальный таймер, – сообщает мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в социальной сети.

Также сообщается, что бесплатная пересадка будет возможна в любом направлении. Если вы успеете съездить туда-обратно за 45 минут, то платить нужно только один раз.

Возможность воспользоваться бесплатной пересадкой в Череповце появится с 1 сентября по 31 декабря в тестовом режиме. 

Бесплатная пересадка в этот период будет возможна только в автобусах МУП «Автоколонна № 1456». Это маршруты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 27, 118. На автобусах этих маршрутов появятся спецтаблички «Бесплатная пересадка».

Пока смена маршрута будет возможна только с использованием транспортных карт. Это либо карты, выдаваемые школьникам, студентам и льготной категории граждан, либо единая транспортная карта (золотистого цвета), которую можно купить за 100 рублей в киосках ИД «Череповец». 

Банковские карты для бесплатной пересадки пока не подходят потому, что транзакции там идут с задержкой, что делает невозможным отслеживание времени между поездками. 

– Итак, вам нужно доехать от военкомата до Советского проспекта, – разбирает ситуацию на примере Вадим Германов. – Садитесь на 12-й маршрут, прикладываете к валидатору транспортную карту, с нее списывается 30 рублей, а в случае наличия льгот – 24 рубля. Едете до остановки «Набережная», этот путь занимает 15 минут. Важно, что 45 минут начинают отсчитываться с момента прикладывания транспортной карты к валидатору в ПЕРВОМ автобусе. Таким образом, на Набережной у вас остается 30 минут, чтобы пересесть. Выбираете любой из автобусов, которые повернут с пр. Победы на Советский. Это маршруты №№ 1, 2, 8. Заходите, снова прикладываете транспортную карту к валидатору, и деньги с нее не списываются!

По словам мэра, главный лайфхак бесплатной пересадки: совершать ее удобно на «узловых» остановках: там, где ходит максимальное количество маршрутов. Например, Набережная, Алмаз, Дом торговли.

Тэги: городской транспорт, автобусы

ТОП НЕДЕЛИ

Мэр Вологды сравнил улицы города с ванной и объяснил, почему они превратились в реки
Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
В Вологде загорелась лоджия в многоквартирном доме
Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды
В Вологде ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
В Верховажском районе построят дом для семьи тракториста за 6 млн рублей

Похожие новости

7 подержанных автобусов-гармошек приехали в Череповец из Москвы

«Мосгортранс» подарил Череповцу 30 «ЛиАЗов». Пришла первая партия

841
0

В Вологде вновь предлагают изменить схему движения транспорта в центре города

Речь идет о съезде с Октябрьского моста и организации движения автомобилей по проспекту Победы

4064
0

В Череповце пьяный пассажир сорвал несколько рейсов автобуса

Мужчина приставал к пассажирам, а когда увидел полицейского, накинулся и на него: чтобы снять дебошира с рейса, потребовался час

1623
1

В Вологде хотят отремонтировать по 7 км дорог и тротуаров в 2017 году

 Планы озвучил мэр города

1875
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жара могла стать причиной массовой гибели уток в прудах Вологды
45 минут составит время бесплатной пересадки в автобусе в Череповце
18 новых фонарей установили на участке улицы Возрождения в Вологде
Мошенники из Москвы обманули 14 вологжан, продавая им «вакцину» от редкой болезни
Аттракционы в парке Великого Устюга эксплуатировались с нарушениями
Новый жилой корпус достроили в Устюженском доме социального обслуживания
На вокзале в Череповце задержали дебошира
 
16.08.2021 [Общество]

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

1562
0
18.08.2021 [БлогоVO]

«Народный бюджет» в действии?

305
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

1033
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика