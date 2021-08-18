18 новых фонарей установили на участке улицы Возрождения в Вологде

18.08.2021 [Общество]

В рамках реализации программы «Цифровизация городского хозяйства» на участке улицы Возрождения от улицы Петина до улицы Ярославской в Вологде установили 18 новых фонарей. С проверкой качества выполненных работ на место вышли представители комитета ТОС «Ленинградский» и депутат Вологодской городской Думы Михаил Громов. 

По словам представителя депутатского объединения «Единой России» Громова, ранее к нему неоднократно обращались по поводу освещения на Возрождения. Этот участок дороги был недавно отремонтирован, здесь же перед учебным заведением будет установлен умный пешеходный переход.

«Я недавно общалась с жителями близлежащих домов, вологжане довольны изменениями, которые происходят на этом участке улицы. Сейчас это пространство будто ожило, там можно пройти по ровным тротуарам, проехать по ровной и светлой дороге. Радует, что работы идут в комплексе. Здесь же рядом будет установлен умный пешеходный переход и уже построен новый стадион», - отметила председатель комитета ТОС «Ленинградский» Наталия Колмакова.

Включить новые фонари планируют 31 августа. К этой дате они должны быть введены в эксплуатацию. Подрядчик предоставил все необходимые документы, сейчас они на проверке. 

В рамках энергосервисного контракта в Вологде также планируют заменить 13 тысяч светильников старого поколения на новые. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Планируется, что замена светильников поэтапно пройдет во всех микрорайонах города. Первым в очереди стоит поселок Молочное.

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