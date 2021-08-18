Мошенники из Москвы обманули 14 вологжан, продавая им «вакцину» от редкой болезни

Серию дистанционных мошенничеств, жертвами которых стали 14 жителей Вологды, раскрыли полицейские.

Потерпевшие рассказывали, что им звонили неизвестные и, представившись сотрудниками медучреждения, сообщали о том, что у них выявлено опасное заболевание. Излечиться от болезни можно, но необходима дорогая вакцина. Звонившие готовы были ее продать, если пациент переведет деньги. Всего таким образом вологжане лишились 900 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след предполагаемых мошенников. Ими оказались муж и жена, жители Москвы. Жителей Вологды обманывали ранее судимый 47-летний мужчина и его 46-летняя супруга.

— Задержанная рассказала, что преступную схему придумал ее супруг. Женщина представляясь сотрудницей медицинского учреждения и сообщала, что, изучив анализы, врач обнаружил редкое заболевание. После этого перезванивал муж злоумышленницы и, представляясь главным врачом, сообщал потерпевшим, что излечиться поможет вакцина. Так как лекарства осталось совсем немного, необходимо срочно перевести деньги на его покупку, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полученные от жертв деньги мошенники обналичивали через карты подставных лиц, которых находили через интернет. Во время обыска в квартире подозреваемых были изъяты сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, а также записные книжки с данными потерпевших.

На данный момент установлена причастность москвичей к 14 фактам дистанционных хищений на территории Вологды.