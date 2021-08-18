Аттракционы в парке Великого Устюга эксплуатировались с нарушениями

Нарушения при эксплуатации аттракционов «Качели «Ермак» «Хип-Хоп» и «Бабочки» в Великом Устюге обнаружила прокуратура. Обслуживанием развлекательной техники занимается МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр».

— Более того, в ходе проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства установлено, что на детском аттракционе «Бабочки» текущая дезинфекция контактных поверхностей (перил/ручек) аттракциона осуществлялась с нарушением установленных требований.

В адрес руководителя культурно-досугового центра было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для привлечения виновных к ответственности по

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес руководителя МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Кроме того, материалы проверки для привлечения виновных лиц к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение технических регламентов).

Аналогичные нарушения закона в указанной сфере выявлены прокурорами Грязовецкого, Междуреченского, Никольского, Чагодощенского районов, Вологды и Череповца, Сокольским межрайонным прокурором.