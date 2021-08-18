Новую меру господдержки предприятий, на которых трудятся слабовидящие, предложили в Вологодской области

В Вологодской области предлагают оказывать господдержку предприятиям, на которых трудятся инвалиды по зрению. Об этом говорили в ходе визита депутата Законодательного собрания региона, члена фракции «Единая Россия» Дениса Долженко на ПО «Экран» в Вологде.

Организация производит бумажную упаковку и тару. Здесь трудятся около 70 человек. 43 из них — инвалиды.

«Сохранение рабочих мест для нас является главной задачей. Об этом говорил и губернатор области Олег Кувшинников, когда приезжал к нам на предприятие, — рассказала цитирует руководителя ПО „Экран“ Любовь Попову пресс-служба ЗСО. — Не секрет, что труд инвалида все равно дороже труда обычного человека, примерно в два раза. Поэтому быть конкурентоспособными на рынке нам тяжело, так как производительность труда у наших сотрудников ниже, кроме того, есть определенные правила трудоустройства инвалидов — это сокращенное время труда, создание необходимых условий. Поэтому себестоимость продукции высокая, а средняя заработная плата выходит небольшая — около 17 тысяч рублей».

Для многих инвалидов по зрению «Экран» — единственное возможное место работы. Ирина Ратникова рассказывает, что трудится на предприятии с 1998 года.

«Работать непросто — целый день на ногах, да и руки устают. Но на что могу поменять эту работу? Это единственное место, где я могу себя проявить, реализоваться, — рассказывает женщина. — Я как-то хотела уйти на хлебокомбинат. Но там все-таки нужно зрение, поэтому работать не смогла. А здесь к этому относятся нормально».

Любовь Подгорнова говорит, что работать ей очень нравится.

«Коллектив у нас хороший. Более того, нас отправляют на различные мероприятия, конференции, на учебу. Недавно вот ездили в Москву. Еще и сами проводим праздники и встречи, — рассказывает Ольга. — Пока я еще могу работать, уходить не собираюсь. Буду здесь до последнего. В четырех стенах я сидеть не хочу. Поэтому, мы очень надеемся, что нам помогут».

Денис Долженко подчеркнул, что «Экран» уникальное для города предприятие, и поэтому власти должны поддерживать его. Депутат рассказал, что сейчас во многих регионах подобным компаниям оказывается поддержка из бюджета. Средства выделяются на модернизацию производства, пополнение оборотных средств, компенсацию затрат по заработной плате, коммунальным платежам, на благоустройство рабочих мест и другие направления.

"Депутаты фракции "Единая Россия" обратились к губернатору области Олегу Кувшинникову с предложением компенсировать часть затрат на заработную плату двум предприятиям – вологодскому ПО "Экран" и череповецкому предприятию для слабовидящих. Надеемся, что эта инициатива будет поддержана", - отметил Долженко.

По словам руководства ПО «Экран», высвободившиеся деньги предприятие направит на модернизацию оборудования, оснащение производства. Это позволит предприятию повысить рентабельность и стать более конкурентноспособным.