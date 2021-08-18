Прокуратура через суд обязала властей ликвидировать несанкционированную свалку в Череповецком районе

18.08.2021 [Общество]

Суд обязал администрацию Судского сельского поселения в Череповецком районе ликвидировать незаконную свалку около поселка Кривец. С соответствующим иском обратилась Череповецкая природоохранная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, в ходе проверки было установлено, что в водоохранной зоне реки Суда вблизи указанного поселка организована несанкционированная свалка на площади около 600 квадратных метров. Прокуратура обратилась в адрес администрации поселения с требованием ликвидировать залежи мусора, однако там необходимых мер не было принято. В итоге последовало обращение в суд. 

— Решением Череповецкого районного суда требования прокурора удовлетворены. На администрацию Судского сельского поселения возложена обязанность по ликвидации свалки. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, — отмечают в Череповецкой природоохранной прокуратуре. 

Тэги: Экология, свалка

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