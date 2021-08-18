Двух детей спасли из горящего деревянного дома в Вологде

18.08.2021 [Происшествия]
Двух детей спасли из горящего деревянного дома в Вологде

Вечером 17 августа в Вологде произошел пожар в двухкомнатной квартире деревянного дома № 117 по улице Герцена. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пламя уничтожило отделку одной из комнат, повредило мебель и вещи. 

— Пожарными выведены из квартиры брат и сестра 2010 года рождения (11 лет). Дети находились в квартире одни, благодаря оперативной помощи пожарных от огня не пострадали, — сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

Причиной пожара, по одной из версий, могла стать детская шалость, по другой — неосторожное обращение брата и сестры с огнем. 

Тэги: пожар, дети, спасение

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