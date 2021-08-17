В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента

17.08.2021 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор врачу-неврологу. 45-летнюю женщину признали виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Дело поступило в суд поздно, когда сроки давности привлечения к уголовной ответственности (два года) уже истекли. По версии следствия, подсудимая, являясь заведующей неврологическим отделением и лечащим врачом 26-летнего пациента, с 20 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, оценивая тяжесть его состояния, не назначила  ему проведение спиральной компьютерной томографии ангиографии и компьютерной томографии ангиографии по экстренным показаниям. В итоге своевременная диагностика не была проведена, состояние молодого человека ухудшилось, и 21 января он скончался в больнице от повторного острого нарушения мозгового кровообращения.

— Подсудимая утверждала, что ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей не допускала, так как в процессе оказания специализированной медицинской помощи выполнила все необходимые мероприятия. Летальный исход был обусловлен наличием у пациента тяжелого заболевания и, как следствие, высокого риска наступления смерти. Как установила повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, выявленные дефекты оказания медицинской помощи диагностического и лечебно-тактического характера состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти потерпевшего, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Суд расценил позицию врача как способ защиты и проявление желания уйти от ответственности. Приговором неврологу было назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, с запретом на смену места жительства и выезда за пределы города. Тем не менее, поскольку срок давности по делу истек, от наказания женщину освободили. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Тэги: невролог

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