В Череповце ищут инвестора для завершения объекта долевого строительства

Департамент экономического развития ищет инвестора, который помог бы пострадавшим участникам долевого строительства в Череповце достроить дом. 13 августа на сайте департамента появилось объявление о поиске инвестора «в целях реализации масштабного инвестиционного проекта в рамках обеспечения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены».

16-этажный дом, расположен на улице Карла Маркса, 41, рассчитан на 104 квартиры. Пострадавших дольщиков 55 человек. Дом достроен всего на 65%. Стоимость завершения строительства обойдется инвестору почти в 55 миллионов рублей. При этом государство готово предоставить инвестору в аренду земельный участок без торгов.

Предполагается, что инвестор должен будет решить проблему долевого строительства не позднее 3 лет со дня заключения соглашения.

Дом на Карла Маркса в Череповце должен был быть построен еще в 2017 году. Однако, фирма-застройщик ООО "СИК 21 век" не смогла выполнить свои обязательства.

В 2017 году застройщик заявил о банкротстве, но банкротом до сих пор не признан. В 2019 году череповецкая прокуратура в судебном порядке потребовала от застройщика закончить работы. Решение суда должно было быть исполнено до 30 июня 2019 года.

Несколько раз управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца продлевало разрешение на строительство, последний раз 16 декабря 2019 года на срок до 30 июня 2020 года.

Дольщики, которые ждут своих квартир и платят ипотечные кредиты, надеялись, что вся эта история закончится еще летом 2020 года.

Однако застройщик заявил, что останавливает строительство в связи со сложившейся ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. В итоге с марта 2020 года на стройке были остановлены все работы.

"Я являюсь обманутым дольщиком по объекту ул. Карла Маркса, ЖК "2 звезды". На данный момент живу уже не первый год на съемной квартире. На покупку данного жилья были отданы все сбережения и продана квартира. Являюсь пенсионером, дополнительного заработка нет, съем квартиры помогают оплачивать дети. Суд по банкротству ООО "СИК 21 ВЕК" постоянно переносят. На данный момент введен мораторий на банкротство, застройщик не единожды озвучивал что денег, у него нет. Помогите разрешить нашу проблему. Хотелось бы на старость лет пожить в собственном жилье", - написал в апреле 2020 года один из обманутых дольщиков в приемной губернатора Вологодской области.

На что получил ответ, что чиновники держат ситуацию на контроле.

"Застройщиком завершены работы по устройству монолитного каркаса с заполнением наружных стен газобетонными блоками, выполнена кровля, установлены окна, межквартирные и внутренние перегородки, противопожарные двери на эвакуационных лестницах, выполнена стяжка, внутренняя разводка системы отопления, смонтировано оборудование системы дымоудаления, наружные сети водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, выполнены работы по благоустройству (кроме установки малых форм). Не установлены радиаторы отопления, не выполнены работы по устройству фасада, страховочных ограждений, монтажу лифтов".

При этом, "в связи со сложившейся ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и принятием Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» органами контроля (надзора) проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года не проводились".

В итоге ситуация закончилась поиском инвестора. Дольщикам остается надеяться только на то, что найдется человек, который завершит строительство жилищного комплекса в обмен на землю.