ОМОН задержал воровавших железнодорожные рельсы в Вологде мужчин

17.08.2021 [Происшествия]
ОМОН задержал воровавших железнодорожные рельсы в Вологде мужчин

Четверо жителей Вологды решили похитить железнодорожные рельсы с подъездного пути на улице Элеваторной. Они собирались разрезать их на удобные для транспортировки фрагменты, а затем сдать в пункт приема металлов. 

— Довести до конца преступный умысел злоумышленники не успели, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции и ОМОН. На момент задержания вологжане успели подготовить 12 рубок рельс длиной по 4,5 метра, а на остальном железнодорожном полотне нанести соответствующую разметку, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте. 

Ущерб, причиненный злоумышленниками, оценили в 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору. Сейчас полицейские выясняют, причастны ли задержанные к совершению аналогичных преступлений. 

Тэги: кража, рельсы, полиция
Фото Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте

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