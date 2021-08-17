ОМОН задержал воровавших железнодорожные рельсы в Вологде мужчин

Четверо жителей Вологды решили похитить железнодорожные рельсы с подъездного пути на улице Элеваторной. Они собирались разрезать их на удобные для транспортировки фрагменты, а затем сдать в пункт приема металлов.

— Довести до конца преступный умысел злоумышленники не успели, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции и ОМОН. На момент задержания вологжане успели подготовить 12 рубок рельс длиной по 4,5 метра, а на остальном железнодорожном полотне нанести соответствующую разметку, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Ущерб, причиненный злоумышленниками, оценили в 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору. Сейчас полицейские выясняют, причастны ли задержанные к совершению аналогичных преступлений.