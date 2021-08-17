В Великом Устюге подрядчик сорвал сроки строительства деревянных мостков

17.08.2021 [Общество]

Администрация Великого Устюга ищет подрядчика на ремонт деревянных тротуаров на участке от улицы Луначарского до улицы Заовражной, а также по устройству тротуара от улицы Пятницкое Сельцо к улице Щелкунова. Начальная (максимальная) цена первого контракта составляет 194 872 рубля, второго — 92 184 рубля.

Аукционы на выполнение этих работ в июне уже объявляли.  Оба контракта выиграл один и тот же подрядчик — ООО «Спецтехстрой» из Ярославской области. В июле фирма должна была завершить все работы. Однако этого так и не произошло, сообщает газета «Устюжаночка».

— Но сроки исполнения двух этих проектов затянулись по вине недобросовестного подрядчика.Мостки не построены до сих пор, — отмечает издание.

В итоге аукционы городским властям пришлось объявлять еще раз.

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Тэги: мостки, тротуары, аукционы

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