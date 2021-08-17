Раскрыто убийство мужчины, совершенное в Череповце в 2004 году

17.08.2021 [Происшествия]

Главным управлением Следственного комитета России завершено следствие по делу об убийстве, совершенном семнадцать лет назад в Череповце. Перед судом в ближайшее время предстанет один из обвиняемых, житель Липецкой области Владимир Андреев. 

— По версии следствия, в феврале 2004 года, находясь в городе Череповце Вологодской области, Андреев и его соучастники в целях хищения денежных средств напали на своего знакомого, совершили его избиение и убийство путем удушения. После этого, желая избежать уголовной ответственности, Андреев и его соучастники спрятали тело потерпевшего в снегу недалеко от места преступления, — сообщает пресс-служба СКР.

Тело, как отмечают следователи, было обнаружено поздно, следы преступления были уничтожены. Осложняло раскрытие убийства и то, что Андреев и его сообщники проживали в другом регионе, в Череповце они были непродолжительное время, в командировке. 

Один из соучастников убийства страдает психическим расстройством, дело в отношении него выделено в отдельное производство. Другой соучастник умер в 2007 году, поэтому возбужденное в отношении него дело было закрыто. 

— Следствием собраны достаточные доказательства причастности Андреева к убийству, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об  утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд, — отмечают следователи.

 

 

 

Тэги: убийство

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