«Коммунисты России» и «Новые люди» не смогли в суде оспорить отказ в регистрации на выборы в Заксобрание области

17.08.2021 [Политика]

Вологодский областной суд 16 августа рассмотрел иски партий «Коммунисты России» и «Новые люди», представители которых пытались оспорить отказ в регистрации областного списка кандидатов в депутаты регионального Законодательного собрания.

Обеим партиям для регистрации на выборы в ЗСО необходимо было собрать не менее 4633 подписей избирателей. Избирательная комиссия, проверяя подписи «Коммунистов», признала недействительными 1552 из 5096, а у «Новых людей» —  722 из 4958 подписей. 

В суде представители обеих партий ссылались на нарушения процедуры проверки подписей, сроков вручения протокола по ее результатам, оформления таблицы проверки.

— Суд, исследовав материалы дела, в том числе подлинники подписных листов, заслушав стороны, пришел к выводу об обоснованности решений ИК, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

В итоге в удовлетворении административных исковых требований обеим партиям было отказано. 

Тэги: выборы, партии, суды, избирком

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