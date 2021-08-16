Подрядчик не сдал в срок проект реконструкции улицы Молодежной в Вологде

Проект реконструкции улицы Молодежной в Вологде подрядчик не сдал в срок. Об этом в ходе прямого эфира рассказал мэр города Сергей Воропанов. По его словам, чиновники будут расторгать контракт и заключать новый.

Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта на корректировку проектной документации по объекту: «Строительство улицы Молодежная на участке от ул. Можайского до ул. Новгородской в городе Вологде» равнялась 10 015 249 рублям. Победитель аукциона по поиску подрядчика - ООО "Русинжтранспроект" из Белгорода - снизило стоимость до 7 521 451 рубля. Сдать проект фирма должна была в феврале 2021 года.

- Подрядчик сорвал срок, расторгаем с этим подрядчиком, заново конкурсные процедуры будем проводить, выбирать подрядчика. После этого будем заявляться в одну из программ. Вообще хотелось бы в следующем году этой Молодежной позаниматься. К моменту строительства Ледового дворца, а он будет построен к Дню города в следующем году, мы должны и улицу Поэта Романова построить, и желательно позаниматься улицей Молодежной. Если не получится к следующему Дню города, придется попозже. Сейчас занимаемся корректировкой проекта, - заявил Сергей Воропанов.

Проект капитального ремонта улицы Молодежной был разработан еще в 2015 году, тогда цена вопроса составляла 318 миллионов рублей. Планировалось строительство тротуаров и четырехполосной проезжей части – с парковками, велосипедными дорожками и освещением. Однако проект так и не был реализован, и в 2017 году власти заявили, что требуется его корректировка. Тогда сообщалось, что вопрос с финансированием решен.