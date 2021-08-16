Мастер-классы пройдут в Центре ремёсел в Вологде 18 августа

Мероприятие «Мастеровая среда. Яблочный спас» пройдёт в Центре ремёсел «Резной палисад» 18 августа.

В программе: мастер-классы для детей и взрослых - валяние из шерсти, роспись по дереву, лоскутное шитьё и лепка из глины.

Также в программе выставка-продажа изделий ручной работы вологодских мастеров.

Мероприятие пройдёт в среду, 18 августа, с 17:00 до 20:00 по адресу: Вологда, Засодимского, 5.

Вход свободный. Оплата за материалы мастерам в пределах 100-350 рублей.

Предварительная запись не требуется.



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