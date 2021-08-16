90-килограммового сома выловили в Рыбинском водохранилище

90-килограммового сома поймал в Рыбинском водохранилище рыбак Александр Бобров. О таком улове он рассказал в Сообществе рыбаков Вологодской области.

По словам Александра, он поймал рыбу на квок. Это специальное приспособление, которое издаёт особые звуки, привлекающие сомов. Такой булькающий звук напоминает кваканье лягушек. Похожие звуки издают крупные рыбы при заглатывании пищи.

Фото: Александр Бобров

Справиться с гигантской рыбой было непросто, потому что рыбак был в лодке один:

– 8 раз по башке строительным молотком пришлось хорошенько приложить, – говорит Александр. – В лодку кое-как затащил, потом товарищи подошли, помогли в бочку запихать. Если бы не физ.подготовка, не затащил бы.

Этот свой улов рыбак в итоге продал с аукциона, кто больше даст, за 35 тысяч рублей.