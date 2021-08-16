90-килограммового сома выловили в Рыбинском водохранилище

16.08.2021 [Общество]

90-килограммового сома поймал в Рыбинском водохранилище рыбак Александр Бобров. О таком улове он рассказал в Сообществе рыбаков Вологодской области.

По словам Александра, он поймал рыбу на квок. Это специальное приспособление, которое издаёт особые звуки, привлекающие сомов. Такой булькающий звук напоминает кваканье лягушек. Похожие звуки издают крупные рыбы при заглатывании пищи.

Фото: Александр Бобров

Справиться с гигантской рыбой было непросто, потому что рыбак был в лодке один:

– 8 раз по башке строительным молотком пришлось хорошенько приложить, – говорит Александр. – В лодку кое-как затащил, потом товарищи подошли, помогли в бочку запихать. Если бы не физ.подготовка, не затащил бы.

Этот свой улов рыбак в итоге продал с аукциона, кто больше даст, за 35 тысяч рублей.

– Мясо сома богато белком (протеином), – рассказал Бобров о пользе мяса сома в комментариях сообщества. – Но вся фишка в его жире, лечит гастрит и даже язву, из-за этого ускоряется обмен веществ, метаболизм, что благотворно влияет на рост мышечной массы и т.д и т. п. Я скинул 20 кг лишнего веса благодаря ему.

Тэги: рыбак, рыба

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