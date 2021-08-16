Зоосад Деда Мороза в Великом Устюге получил лицензию

16.08.2021 [Общество]

Сотрудники Россельхознадора провели проверку в зоосаде Деда Мороза, который работает на территории вотчины зимнего волшебника в Великом Устюге. 

— Филиал ГАУ «Московский зоопарк» — «Зоосад в вотчине Деда Мороза», расположенный в Великоустюгском районе Вологодской области, был проверен сотрудниками Управления Россельхознадзора на соответствие всем лицензионным требованиям при осуществлении работ по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. В ходе проверки нарушений выявлено не было, — отмечают в пресс-службе управления Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

По результатам проверки было принято решение о выдаче бессрочной лицензии зоосаду и внесении информации о документе в Реестр лицензий Россельхознадзора. 

Как отмечают в ведомстве, в соответствии с новым законом об ответственном отношении к животным, все юрлица, которые содержат и используют животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на эту деятельность до 1 января 2022 года. С указанной даты работать без лицензии им запретят. 

Ранее NewsVo сообщал, что этим летом в зоосаде Деда Мороза произошел неприятный инцидент. 5 июня пума Томас сбежала из клетки. Портал "Город Во" со ссылкой на собственные источники писал, что кто-то из работников забыл ее закрыть. Животное начало метаться по территории вотчины. В это время там было много туристов, детей. Началась экстренная эвакуация всех посетителей, сотрудники зоосада стали загонять животное. Тем не менее, пуме удалось добраться до самых касс, а затем Томас оказался в одном из вольеров. Чтобы вернуть животное в свой вольер, сотрудники организации решили его усыпить, однако в ходе этой процедуры самец пумы умер. 

NewsVo обратился за официальным комментарием по поводу данной ситуации в «Московский зоопарк», филиалом которого является зоосад, но наш запрос был проигнорирован пресс-службой. 

Тэги: зоосад Деда Мороза

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