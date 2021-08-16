Трех москвичей, угрожавших расправой вологжанину, задержали росгвардейцы

Кнопка тревожной сигнализации сработала на производственной базе в районе Пошехонского шоссе в Вологде 14 августа. Когда на место приехали сотрудники Росгвардии, к ним обратился 39-летний вологжанин и рассказал, что трое мужчин избили его и угрожают расправой.

Слова потерпевшего подтверждались записями с камер видеонаблюдения: на них было видно, как неизвестные наносят удары. Росгвардейцы задержали нарушителей, ими оказались 21-летний, 28-летний и 50-летний жители Москвы.

- Причину возникшего конфликта и своего поведения они не пояснили. Росгвардейцы доставили подозреваемых в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.