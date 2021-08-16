В Бабаевском районе мужчина захлебнулся в садовой бочке с водой

В Бабаевском районе следователи проводят проверку по факту гибели 50-летнего жителя одной из деревень. 12 августа тело мужчины, погруженное верхней частью в бочку с водой, обнаружили на участке возле его дома. Родственники сообщили об этом в полицию.

— Следователи тщательно осмотрели тело и место обнаружения, не выявив признаков насильственной смерти и следов борьбы. По предварительным данным, мужчина скончался от утопления в результате неосмотрительных действий в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Причину смерти мужчины установит экспертиза. Проводится проверка.