Волонтёры помогли найти пенсионерку, потерявшуюся в Череповецком районе

16.08.2021 [Общество]

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Азимут» помогли найти пенсионерку, потерявшуюся в Череповецком районе.

Сообщение о пропаже женщины поступило от Единой дежурно-диспетчерской службы по Череповецкому району в 17:40 в пятницу, 13 августа. Сообщалось, что 69-летняя женщина у шла из дома в деревне Погорелка в 15:00 и не вернулась. Ситуацию осложняло то, что у пенсионерки были проблемы со здоровьем.

– Здесь нужно было реагировать оперативно, поэтому в 18:00 экипаж выехал на место пропажи, – рассказывают волонтёры. – При прочесывании территории вокруг деревни в 20:00 женщина была найдена и передана родственникам!

Вологодская региональная общественная организация поисково-спасательный отряд «Азимут» – это не коммерческая социально ориентированная организация.

– Если вы потерялись, или потерялись ваши близкие, срочно звоните в 02, 102, 112 и на горячую линию ПСО «Азимут» 8 911 518 33 66, короткий номер 61-33-66, – сообщается на странице отряда. – Если у вас появилось желание участвовать в поисках, либо как-то помочь с поисками, заполняйте анкету у нас в группе ПСО «Азимут», либо звоните на горячую линию 8 911 518 33 66, короткий номер 61-33-66.
 

Тэги: пропавшие, пропал человек, волонетры, поиск людей

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