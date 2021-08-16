Волонтёры помогли найти пенсионерку, потерявшуюся в Череповецком районе

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Азимут» помогли найти пенсионерку, потерявшуюся в Череповецком районе.

Сообщение о пропаже женщины поступило от Единой дежурно-диспетчерской службы по Череповецкому району в 17:40 в пятницу, 13 августа. Сообщалось, что 69-летняя женщина у шла из дома в деревне Погорелка в 15:00 и не вернулась. Ситуацию осложняло то, что у пенсионерки были проблемы со здоровьем.

– Здесь нужно было реагировать оперативно, поэтому в 18:00 экипаж выехал на место пропажи, – рассказывают волонтёры. – При прочесывании территории вокруг деревни в 20:00 женщина была найдена и передана родственникам!

Вологодская региональная общественная организация поисково-спасательный отряд «Азимут» – это не коммерческая социально ориентированная организация.