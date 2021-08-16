Футболисты «Динамо-Вологда» одержали победу в полуфинальном матче кубка «Золотое кольцо»

«Динамо» (Вологда) и ФК «Череповец - СШОР Витязь» в шаге от выхода в финал Кубка России по футболу, среди любительских команд 3 лиги «Золотое кольцо».



В первом матче 1/2 финала вологодское «Динамо» на выезде обыграло «Волочанин» из Вышнего Волочка - 3:1. Голами у победителей в первом тайме отметились капитан команды Владимир Парняков, Кирилл Корепов и Семён Финашин.



А футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь», тоже в гостях, одержал победу над молодежкой ярославского «Шинника». Подопечные Владимира Голубинского открыли счёт в концовке первого тайма, после гола Антона Балашова. Хозяева сравняли счёт на 76-й минуте матча, но спустя ещё две минуты Степан Арашин вновь выводит череповчан вперёд, принеся победу "желто-черным" - 2:1.

Ответные игры полуфинала пройдут 29 августа в Череповце и 12 сентября в Вологде. А финал Кубка намечен на 26 сентября и 10 октября.

