«Вологдалесхоз» закупает тяжелую технику для борьбы с лесными пожарами

15.08.2021 [Общество]

Болотоходный бульдозер Б10МБ купили на средства бюджета для Сямженского лесхоза – филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».Такая техника используется для создания противопожарных разрывов при лесных пожарах. 

«Сложная ситуация с лесными пожарами в этом году показала необходимость приобретения такой уникальной техники в пользование лесной охраны. Например, при борьбе с самыми крупными лесными пожарами в Верховажском районе было создано порядка 80 километров противопожарных разрывов шириной от 8 до 40 метров около фронта огня, что позволило не допустить его распространения, окольцевать пожар и приступить к локализации. Это один из основных и эффективных способов борьбы с лесными пожарами», - отметил начальник департамента лесного комплекса области Роман Марков.

Кроме того, для борьбы с лесными пожарами - для подачи воды на большие расстояния при тушении возгорания - в ПХС-3 типа Сямженского лесхоза - филиала «Вологдалесхоз» поставлено четыре высоконапорные мотопомпы.

Тэги: лесные пожары

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