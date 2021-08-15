Вологжанин дважды пытался вынести неоплаченное пиво из магазина

37-летний житель Вологды за день дважды пытался вынести пиво из магазина. Инцидент произошел в супермаркете на улице Горького.

Росгвардейцы приехали в торговую точку после того, как там сработала тревожная кнопка. Охранники рассказали, что один из покупателей взял с прилавка несколько банок пива, спрятал их в карман и отправился мимо кассы к выходу. Нарушителя задержали, доставили в отдел полиции.

— Спустя несколько часов наряд группы задержания вновь был вызван в данную торговую точку. Как установили сотрудники вневедомственной охраны, мужчина после общения с полицейскими вернулся в магазин, снова взял алкоголь с прилавка, спрятал его и направился к выходу, не оплатив покупку, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Мужчина повторно был доставлен бойцами Росгвардии в полицию.