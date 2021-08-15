В Вологде ребенка пришлось эвакуировать через окно из-за пожара в соседней квартире

15.08.2021 [Происшествия]
В Вологде ребенка пришлось эвакуировать через окно из-за пожара в соседней квартире

Пожар в однокомнатной квартире дома №2 по улице Текстильщиков тушили накануне в Вологде. 

Когда спецслужбы прибыли на место, наблюдалось плотное задымление второго этажа. В горящей квартире никого не было, поэтому пожарным пришлось вскрывать ее самостоятельно. Оказалось, что очаг возгорания находился на кухне. 

Из здания пришлось эвакуировать 35 человек. Девятилетнего мальчика, который находился в соседней с горящей квартире, пришлось спасать через окно, с помощью автолестницы. Коридор к тому времени был уже весь в дыму.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пламя повредило внутреннюю отделку и имущество квартиры, коридор закопчен. По предварительным данным пресс-службы областного УМЧС, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. 

Тэги: пожар
Фото пресс-службы областного УМЧС

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