В Вологде ребенка пришлось эвакуировать через окно из-за пожара в соседней квартире

Пожар в однокомнатной квартире дома №2 по улице Текстильщиков тушили накануне в Вологде.

Когда спецслужбы прибыли на место, наблюдалось плотное задымление второго этажа. В горящей квартире никого не было, поэтому пожарным пришлось вскрывать ее самостоятельно. Оказалось, что очаг возгорания находился на кухне.

Из здания пришлось эвакуировать 35 человек. Девятилетнего мальчика, который находился в соседней с горящей квартире, пришлось спасать через окно, с помощью автолестницы. Коридор к тому времени был уже весь в дыму.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пламя повредило внутреннюю отделку и имущество квартиры, коридор закопчен. По предварительным данным пресс-службы областного УМЧС, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.